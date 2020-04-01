Политик заразился коронавирусом ради спасения своей девушки от одиночества

В Берлине муниципальный политик Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) заявил, что остался вместе с зараженной коронавирусной инфекцией девушкой и заболел сам, чтобы ей не было одиноко. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Глава центрального района Митте рассказал, что его подруга вернулась из Швейцарии две недели назад. Она плохо себя чувствовала и обратилась к врачу. Ей диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа и отпустили лечиться домой.
Так как Дассель живет вместе с девушкой, он принял решение остаться дома, чтобы не подвергать риску заразиться других и спасти подругу от одиночества. Он не стал принимать меры предосторожности при общении с возлюбленной, так как счел, что в любом случае заразится за 14 дней пребывания в одном помещении с ней. Более того, он сознательно старался заболеть побыстрее, чтобы раньше выздороветь.
Спустя три дня совместной изоляции у политика проявились первые симптомы — сухой кашель, ломота, головная боль, жар и трудности с дыханием.
«Теперь у меня гораздо больше уважения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни», — отметил он.
Политик работает из дома, поддерживая связь с подчиненными по телефону и электронной почте.
По последним данным, к 1 апреля в мире выявлено 885,6 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 44,1 тысячи человек, 185,4 тысячи человек уже выздоровели. В Германии выявлено 73,2 тысячи случаев заражения, погиб 821 человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения