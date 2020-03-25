Облизавшего товары в магазине американца задержали как террориста

Мужчина из города Уоррентон в американском штате Миссури, облизавший товары в супермаркете, получил обвинения в террористической угрозе. Об этом сообщает Riverfront Times.
26-летний Коди Пфистер опубликовал видео своего поступка в социальных сетях. На нем он облизывает продукты на полках магазина Walmart и говорит: «Да кто боится коронавируса?» Ролик вызвал большое возмущение пользователей по всему миру, и местная полиция поблагодарила их за указание на преступника.
Выяснилось, что видео снято приблизительно 11 марта, в начале эпидемии. Задержанный находится в тюрьме, он ранее был осужден за грабеж, кражу огнестрельного оружия, хранение наркотиков и вождение в нетрезвом виде.
25 марта стало известно, что власти США будут приравнивать к терроризму угрозы и попытки намеренного инфицирования коронавирусом. 23 марта сообщалось, что в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.
В стране, по последним данным, зафиксирован 55 231 случай инфицирования; 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысяч человек, свыше 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения