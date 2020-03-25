Распространителей коронавируса приравняют к террористам

Тем, кто специально распространяет коронавирус, будут грозить обвинения по статьям о терроризме. Об этом заявил заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен, сообщает Politico.
Он выпустил обращение к высшим чинам ведомства, в котором предупредил их, что прокуроры и следователи по всей стране могут столкнуться со случаями «намеренного инфицирования других COVID-19» и подчеркнул, что таких нарушителей стоит приравнять к террористам.
«Так как коронавирус подходит под определение "биологический агент", (...) подобные акты рассматриваются как терроризм. Угрозы или попытки использовать COVID-19 против американцев не останутся безнаказанными», — приводит издание его слова. Розен не уточнил, сколько подобных случаев уже зафиксировано.
23 марта сообщалось, что в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.
В стране, по последним данным, зафиксирован 55231 случай инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения