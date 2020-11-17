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Медик-иудей плевал на изображения Иисуса Христа дома у пациентов и был уволен

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Фото: Susana Vera / Reuters

Медик, работавший в службе скорой помощи в Израиле, был уволен после того, как камера засекла, что он плевал на изображения Иисуса Христа в доме у пациентов-христиан. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Тель Авиве, в районе, населенном преимущественно христианами. Работник медицинской службы приехал к пациенту, чтобы провести тест на коронавирус и, увидев в доме изображения христианского мессии, снял средства индивидуальной защиты и трижды плюнул на святыни.

Это засекла камера наблюдения, и один из жильцов дома остановил медика, когда тот выходил из здания, и потребовал объяснений, при этом снимая происходящее на телефон. Мужчина ответил, что он исповедует иудаизм, и Тора требует бороться с идолопоклонничеством и элементами «чужого культа», а затем сделал пациенту замечание по поводу медицинской маски.

После жалобы служба Magen David Adom, в которой работал нарушитель, допросила его и уволила. Ее представители подчеркнули, что экс-сотрудник «не достоин представлять организацию», и что они осуждают произошедшее.

С конца сентября власти Израиля вернули жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией SARS-CoV-2. По последним данным, в Израиле зарегистрировано 324,7 тысячи случаев заражения коронавирусом; 2,7 тысячи пациентов умерли от связанных с ним причин.

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