Умирающей россиянке вынесли стул и оставили ждать скорую в снегу

В Ростове-на-Дону сотрудники одной из местных школ вынесли стул умирающей женщине и оставили ее ждать скорую помощь в снегу. Публикация об этом появилась в сообществе «Ростов Главный» во «ВКонтакте».

По данным сообщества, россиянка почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в школу №109 в Днепровском переулке 131. Она умерла на улице до приезда врачей.

«Ростов Главный» также опубликовал видео, снятое, предположительно, из окна школы. На кадрах видно, что женщина в верхней одежде сидит на стуле на заснеженной улице, возле нее нет других людей. В какой-то момент к женщине подъезжает автомобиль скорой помощи, на этом запись заканчивается.

В управлении Следственного комитета по Ростовской области сообщили, что женщине был 61 год. Точная причина ее смерти пока неизвестна. проводится проверка.

В октябре сообщалось, что жительница Читы записала видео об отсутствии медпомощи и умерла через несколько дней. На записи она рассказала, что заразилась коронавирусом 19 октября и лечится на дому, так как скорая долго не приезжает. Ее госпитализировали 28 октября. На следующий день она скончалась. Минздрав организовал проверку в учреждениях, которые отвечали за оказание медпомощи.