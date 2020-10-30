Пожилая россиянка с COVID-19 записала видео об отсутствии помощи и умерла

Министерство здравоохранения Забайкальского края начало проверку смерти пожилой жительницы Читы, которая записала видео об отсутствии помощи и умерла через несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, 64-летняя россиянка записала видеоролик с обращением, в котором заявила, что лечится на дому от коронавируса. По ее словам, ей стало хуже, но скорая долго не приезжала.

Женщина сообщила, что заболела 19 октября. «Когда я обратилась за помощью, я хорошо дышала, я говорила. Но силы покидают меня, это козлу понятно, что у меня воспаление легких. [Температура] 39,4 — 39,2. Она не падает, нет никаких улучшений», — рассказала она.

Как сообщили в Минздраве, 28 октября женщину госпитализировали, на следующий день она умерла. Министерство организовало проверку в подведомственных учреждениях, которые отвечали за оказание ей медицинской помощи. Там добавили, что за последние сутки коронавирус выявили у 229 человек, всего в регионе 11 327 случаев. На территории введен масочный режим и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области врачи «ковидного» госпиталя выставили на улицу 87-летнего ветерана в инвалидном кресле, после чего он умер. Дочь мужчины рассказала, что до ее просьбы его не отправляли в реанимацию, хотя он был в тяжелом состоянии. Главврач областной больницы заявил, что мужчину не собирались выписывать и отправили бы в реанимацию без просьбы дочери, но диагноз «ковид» был не доказан. Его хотели перевести в госпиталь на базе психиатрической больницы, так как у него были расстройства.