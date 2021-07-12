Россиянин лишился квартиры из-за вони и мусора

Жителя города Кольчугино Владимирской области России через суд лишили квартиры, которую он превратил в свалку мусора и «кошачий туалет». Недвижимость россиянина выставят на продажу из-за жалоб соседей и ненадлежащего ухода за помещением, следует из материалов дела.

Иск на собственника квартиры оформила администрация Кольчугинского района. Чиновникам неоднократно в период с 2017 по 2020 год поступали жалобы на нерадивого жильца от его соседей по подъезду. По результатам лабораторных исследований проб воздуха на лестничной площадке, где расположена проблемная квартира, было установлено десятикратное превышение допустимой концентрации по аммиаку. Кроме того, мужчина задолжал по коммунальным платежам около 130 тысяч рублей.

«Соседи указывали, что в квартире ответчика отключены электричество, вода и газ, не работает туалет. Мужчина не соблюдает санитарные нормы, собирает мусор из мусорных баков и приносит в квартиру, содержит более трех кошек, при этом животные не выгуливаются, а испражняются в квартире. Квартиру ответчик на протяжении многих лет не убирает и не моет. Окна занавешены тряпками. Из квартиры исходит неприятный запах разложения органических веществ, мочевины и экскрементов, по инженерным коммуникациям ползут тараканы и блохи», — приводится в документах разбирательства.

Собственник не реагировал на требования администрации и соседей привести жилище в порядок. Квартиру мужчины решено выставить на торги. Вырученные от продажи недвижимости средства за вычетом судебных расходов житель Кольчугино сможет потратить на новую квартиру, но уже в другом месте.

Зимой прошлого года в квартире москвички нашли более сотни кошек. Женщина, которая злоупотребляла алкоголем, развела животных и не желала впускать к себе в жилище зоозащитников. Соседи кошатницы настояли на раздаче питомцев, так как устали от неприятных запахов и постоянного мяуканья в доме.

