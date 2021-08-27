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Продовольственный кризис оставит британцев без Рождества

Производители продуктов в Британии: продовольственный кризис усугубится к Рождеству
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Фото: May James / Globallookpress.com

Производители продуктов питания и супермаркеты Великобритании предупреждают, что если правительство не примет меры, то полки британских магазинов останутся пустыми вплоть до Рождества. Об этом сообщает телеканал CNN.

Brexit и пандемия коронавируса привели к критической нехватке рабочих и водителей, готовых доставлять в супермаркеты кафе и рестораны все необходимые продукты, считают производители. Владельцы супермаркетов опасаются, что дефицит может усугубиться перед решающим периодом праздничных покупок.

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Ричард Уокер, управляющий директор сети супермаркетов Iceland, сообщил, что в магазинах уже не хватает некоторых продуктов, включая хлеб и безалкогольные напитки. Между тем сеть изо всех сил пытается накапливать запасы, необходимые к загруженному рождественскому периоду.

Британский совет по птицеводству сообщил о сокращении производства курятины на 10 процентов, а производство рождественской индейки может опуститься на 20 процентов. Исполнительный директор совета Ричард Гриффитс заявил, что в отрасли наблюдается продовольственный кризис, пустуют 16 процентов рабочих мест.

Ранее в Великобритании из-за нехватки продуктов в супермаркетах правительство решило отправить военнослужащих доставлять товары первой необходимости и медицинские принадлежности в магазины страны. Из-за логистического кризиса с начала лета в разных частях Британии пустеют полки супермаркетов.

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