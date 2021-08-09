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Британских военных отправят доставлять продукты в магазины

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании из-за нехватки продуктов в супермаркетах военнослужащих отправят доставлять товары первой необходимости и медицинские принадлежности в магазины страны. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по поставкам товаров в британские магазины. Из-за логистического кризиса с начала лета в разных частях страны пустеют полки супермаркетов.

По словам источника, около двух тысяч военных водителей из Королевского логистического корпуса и других подразделений находятся в режиме повышенной готовности. «Солдаты будут размещены в гостиницах там, где необходимо их содействие, и будут работать сверхурочно, чтобы помочь справиться с кризисом», — подчеркнул собеседник издания и добавил, что они будут доставлять продукты питания, а также другие товары первой необходимости и медицинские принадлежности.

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На данный момент в Британии не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за принятых правительством мер по сдерживанию пандемии коронавируса. 1,5 миллиона британцев вынуждены сидеть на карантине даже при отрицательном результате теста, если ранее они контактировали с заразившимся. Теперь миллионы рабочих не могут выполнять свою работу, из-за чего полки магазинов пустуют, пабы и рестораны закрыты, а поезда не ходят.

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