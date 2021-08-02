Британцы перестали общаться из-за страха изоляции

Жители Великобритании перестали общаться из-за страха получить оповещение о необходимости изоляции. Об этом сообщает The Times.

По данным опроса, проведенного YouGov специально для газеты, почти половина граждан страны сократили социальные контакты. Это произошло из-за мобильного приложения NHS Covid, которое предупреждает людей о необходимости десятидневной самоизоляции в случае контакта с заразившимися.

Как сообщает Times, это спланированный эффект от правительственной политики по минимизации распространения вируса. Однако сейчас 1,5 миллиона британцев вынуждены сидеть на карантине даже при отрицательном результате теста. Теперь миллионы рабочих не могут выполнять свою работу: полки магазинов пустуют, пабы и рестораны закрыты, поезда не ходят.

Каждый четвертый зараженный коронавирусом житель страны отказывается делиться информацией о тех лицах, с которыми он вступал в контакты. Это число заметно выросло с момента начала спада третьей волны в июне этого года.

Ранее профессор университета Уорика Майк Тилдесли объяснил причину резкого снижения заболеваемости COVID-19. По его словам, спад уровня заболеваемости скорее связан с нежеланием граждан тестироваться во время отпусков и праздников, а также началом летних каникул в школе. «У нас нет учеников средней школы, которые регулярно проходят тестирование, и поэтому мы не можем определить, сколько молодых людей заражено», — отметил он.