Дефицит консолей продлится в 2022 году

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) предсказал сохранение дефицита на игровые консоли. Об этом сообщает издание The Wrap.

В разговоре с журналистами Спенсер заявил, что не только дефицит чипов затрудняет поставки приставок на рынок. По его словам, на производстве есть несколько уязвимых мест, которые не позволяют справиться с нехваткой консолей. «Я с сожалением думаю, дефицит будет с нами месяцами и месяцами, определенно до конца этого календарного года и до следующего календарного года», — отметил Спенсер.

По его словам, в компании прилагают все усилия, чтобы поставить на рынок как можно больше консолей. «В этой ситуации больше всего меня расстраивает разочарование наших фанатов», — подытожил предприниматель, заметив, что «геймеры действительно нуждаются в текущем поколении Xbox».

Ранее сохранение дефицита как минимум до 2023 года предсказал топ-менеджер Toshiba Такеши Камебучи (Takeshi Kamebuchi). «Предложение по микросхемам на рынке будет оставаться очень ограниченным по крайней мере до сентября следующего года», — заявил Камебучи.

С 1 октября российская стоимость консолей нового поколения и аксессуаров от Microsoft увеличится. Так, приставки Xbox Series X и S подорожают примерно на четыре тысячи рублей — до 49 990 и 30 790 рублей.