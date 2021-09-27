Xbox подорожала в России

Приставки Xbox Series X/S подорожают в России примерно на четыре тысячи рублей

Консоли Xbox подорожают на российском рынке с 1 октября. Об этом сообщает издание GameMag.

Источники медиа в торговых сетях заметили, что вся актуальная продукция Microsoft для геймеров будет стоить дороже. Так, консоли нового поколения подорожают примерно на четыре тысячи рублей: Xbox Series X будет стоить 49 990 вместо 45 590 рублей, Series S — 30 790 вместо 26 990 рублей. Базовый беспроводной геймпад подорожает примерно на тысячу рублей — с 4390 до 5399 рублей. Также в большую сторону изменится стоимость других аксессуаров.

В Microsoft, с представителями которой связались журналисты, подтвердили рост цен. «С 1 октября произойдет корректировка рекомендованных розничных цен на консоли и аксессуары Xbox в России, что связано с изменениями курса валют», — отметили в сообщении компании.

Таким образом, корректировка цен на устройства случится примерно спустя год после выхода приставок на рынок. Xbox Series X/S стали доступны для покупки в ноябре 2020 года.

Sony подняла стоимость своих приставок нового поколения в России еще в апреле. Так, базовая PlayStation 5 подорожала с 46 990 до 49 990 рублей, модель без дисковода — с 37 990 до 40 990 рублей. Рост цен связали с изменившимся курсом валют.