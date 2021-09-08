Рассекречены новые версии Xbox

Microsoft может выпустить обновленные версии Xbox в конце 2022 года

Компания Microsoft обновит свои игровые консоли Xbox в конце 2022 года. Об этом сообщает издание Videocardz.

Журналисты ссылаются на отчет автор видеоблога Moore’s Law is Dead, который считает, что американская корпорация представит новые версии приставок в конце следующего года. Первой обновленной консолью станет Xbox Series S, которая получит улучшенный чип APU AMD Zen, созданный по шестинанометровому техпроцессу. Ожидается, что в графическом ускорителе будут включены все 24 вычислительных блока. В актуальной версии Series S работают лишь 20 вычислительных блоков.

Усовершенствованная консоль XSS будет стоить около 350 долларов, что на 50 долларов больше, чем у текущей модели. Однако Microsoft снизит стоимость оригинального гаджета до 189-240 долларов. Рассекреченная приставка будет продаваться вместе с актуальной.

В планах Microsoft обновить и флагманскую консоль Series X. Однако новая версия устройства выйдет не раньше 2023 года. Характеристики запланированного девайса не сообщаются.

В настоящий момент на рынке доступны две версии консоли нового поколения от Microsoft — Xbox Series X и S. Младшая модель отличается от топовой меньшими габаритами и производительностью, а также отсутствием дисковода.

Ранее журналисты сообщили, что Microsoft может выпустить специальную версию бюджетной консоли Xbox Series S с дисководом. Анонс приставки должен состояться в начале 2022 года — вместе с выходом переиздания игры Saints Row.