В сети опубликовали фото якобы взорвавшейся консоли Xbox

Пользователь Reddit заявил, что его консоль Xbox Series X взорвалась во время работы. Позже пост удалили, но упоминание о нем сохранилось на сайте платформы.

Посетитель площадки продемонстрировал фотографии якобы поврежденной взрывом приставки. Судя по изображениям, консоль от Microsoft получила серьезный урон — в частности, вся передняя панель была уничтожена вследствие воздействия высокой температуры. Также автор заявил, что из-за взрыва возник пожар, который повредил его комнату.

«Я пошел почистить зубы и услышал звук, похожий на выстрел», — рассказал пользователь приставки. Вернувшись в комнату, он обнаружил горящие консоль и телевизор, а также заметил, что из-за инцидента чуть не погиб его кот. По мнению автора, Xbox по каким-то причинам взорвалась.

Отметившиеся в комментариях под постом пользователи раскритиковали автора, обвинив его в обмане, попытках ввести посетителей Reddit в заблуждение и желании получить известность. По словам пользователя под ником livahd, который назвал себя профессиональным электриком, взрыв, который нанес подобные повреждения, невозможен. «Там находится маленький блок питания на 120 ватт. Рад, что ты в порядке, но страховое мошенничество того не стоит», — отметил он.

«Автор живет в фантазиях и, вероятно, сжег свой Xbox из-за страховки и, возможно, грандиозной идеи привлечения внимания СМИ и судебного процесса», — заявил пользователь под ником callmegecko.

В мае пользователи Reddit назвали неожиданное преимущество PlayStation 5 перед Xbox. По их словам, адаптированные под PS5 игры занимают меньше места на диске, чем аналогичные тайтлы для приставки Microsoft.