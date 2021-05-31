Названо неожиданное преимущество PlayStation 5 перед Xbox

Адаптированные под PlayStation 5 игры занимают меньше места на диске, чем аналогичные тайтлы для Xbox. Об этом заявил пользователь Reddit под ником pmartinez527.

Геймер проанализировал тайтлы, созданные специально для консолей нового поколения от Sony и Microsoft. Энтузиаст выяснил, что приставка PS5 имеет неожиданное преимущество перед Xbox Series X, так как позволяет сохранить больше свободного пространства на накопителе.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut

Например, если игра Control занимает 25,7 гигабайт на диске PS5, то для ее сохранения на встроенном накопителе Xbox требуется 43,6 гигабайт. Аналогичная ситуация и с другими популярными проектами: игра Hitman 3 на консоли Sony занимает 61,9 гигабайт места против 77,8 на Xbox, Tony Hawk — 23,3 против 31,9 гигабайт, Watch Dogs Legion — 50,6 против 61,1 гигабайт, Immortals Fenyx Rising — 22,3 против 32,9 гигабайт. Пользователь назвал эту особенность приставки интересной, так как она может мотивировать геймера предпочесть Xbox приставку от японской компании.

В заключении автор признался, что установил все описанные им игры на PS5 и Xbox. Геймер заметил, что после загрузки тайтлов на PlayStation 5 останется 236,9 гигабайт свободного пространства, тогда как на Xbox Series X — всего 193,6 гигабайт.

Обе приставки нового поколения оснащаются высокоскоростным твердотельным накопителем. При этом пользователям Xbox доступно больше свободного места, чем обладателям PS5 — 1 терабайт против 825 гигабайт. Емкость накопителей можно увеличить: с помощью поддерживаемых PS5 SSD и специальных карт памяти для Xbox.