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Комплект PlayStation 5 показали на видео

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Первые авторы обзоров PlayStation 5 продемонстрировали комплект приставки и оценили ее размеры. Распаковку устройства, в числе прочих, показали YouTube-блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) и журналисты издания IGN.

Авторы роликов отметили, что консоль поставляется в массивной коробке белого цвета, в которой находятся непосредственно PS5 и дополнительный бокс с аксессуарами. Выяснилось, что Sony укомплектовала устройство проводом для подключения к сети, портом USB-C, HDMI-кабелем, подставкой, контроллером DualSense и бумажной инструкцией. Маркес Браунли отметил, что PlayStation 5 имеет крупные габариты и смотрится солиднее, чем консоль предыдущего поколения PS4. Приставка Sony также оказалась крупнее консолей Xbox Series X и S.

В своем видео Браунли похвалил дизайн DualSense: «Он выглядит очень хорошо, теперь я фанат нового контроллера». Автор подчеркнул, что геймпад оказался заметно тяжелее DualShock 4, что объясняется появлением расширенного аккумулятора.

Редактор IGN заявил, что PS5 пришла к нему в огромной коробке, завернутой в несколько слоев защитного материала. Автор распаковал девайс и сравнил его с более старыми консолями — например, PlayStation 1 и 2 и XBox. Журналист сделал вывод, что PlayStation 5 сильно крупнее всех приставок серии PS, но ее габариты сравнимы с размерами оригинальной консоли Xbox. После сравнения геймпадов для PS5 и Xbox Series X выяснилось, что оба аксессуара имеют примерно одинаковый размер.

Блогеры и медиа, опубликовавшие обзоры PS5, как правило, обсуждали комплект и аксессуары, а не геймплей или опыт использования. Это может быть связано с тем, что Sony не рекомендует публиковать подобный контент до определенного времени и снятия эмбарго.

В середине октября Sony показала на видео графический интерфейс приставки нового поколения. Судя по ролику, дизайнеры компании переработали главный экран консоли, режим сетевой игры и магазин. На видео говорится, что переход из меню в игру осуществляется практически бесшовно благодаря SSD-накопителю. Старт продаж PS5 в России запланирован на 19 ноября.

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