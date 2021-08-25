Сгоревший в самолете смартфон Samsung вызвал эвакуацию

Смартфон Samsung, принадлежавший одному из пассажиров рейса Новый Орлеан — Сиэтл, загорелся во время посадки самолета. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

По словам очевидцев, во время посадки самолета Alaska Airlines рейса 751 в аэропорту Сиэтла на борту начал распространяться дым. Экипаж принял решение закончить посадку и начать экстренную эвакуацию пассажиров посредством надувных трапов. В результате инцидента никто из пассажиров не получил серьезных травм, задымление не повлияло на отмену других рейсов.

По сообщениям пассажиров, причиной инцидента и последующей эвакуации стало возгорание смартфона Samsung Galaxy A21. Вероятно, в аппарате повредился аккумулятор. Для локализации возгорания бортпроводники использовали огнетушители, специальный огнеупорный мешок и вызвали экстренные службы.

Как сообщил находящийся в аэропорту репортер The Seattle Times, пассажиров оперативно доставили к терминалу с помощью автобуса. Двоим из них пришлось оказывать медицинскую помощь — позже людей госпитализировали с подозрением на легкие травмы.

«После изучения места происшествия я могу сказать вам, что телефон обгорел до неузнаваемости», — заявил прессе представитель аэропорта Перри Купер (Perry Cooper). На момент написания заметки Samsung не отреагировала на инцидент.

В апреле стало известно, что партия смартфонов Vivo стала причиной пожара в аэропорте Гонконга. Китайские смартфоны были расфасованы по трем ящикам на палетах и загорелись при погрузке в самолет, никто из сотрудников аэровокзала не пострадал.