Смартфон Xiaomi взорвался в кармане пользователя

Взорвавшийся в кармане брюк смартфон Poco (бренд Xiaomi) нанес тяжелые травмы его владельцу. Об этом сообщает индийское издание Madhyamam.

Инцидент произошел 30 июня примерно в 17:00 по местному времени. Пострадавший 31-летний житель города Малаппурам рассказал, что в момент взрыва смартфона присутствовал на работе. Девайс находился в кармане брюк. В момент инцидента мужчина почувствовал сильное жжение, ему удалось быстро снять брюки и отойти на безопасное расстояние от смартфона.

Телефон Poco C3, принадлежавший пострадавшему, начал гореть в районе задней панели, где расположен аккумулятор. Владелец устройства обратился в частную клинику за помощью, его госпитализировали с сильными ожогами правой ноги. Кроме непосредственно телефона в кармане сгорели водительское удостоверение и наличные деньги.

Точная причина возгорания устройства не сообщается. Предположительно смартфон мог загореться из-за перегрева батареи или проблем с аккумулятором. Компания Xiaomi, которая выпускает устройства под брендом Poco, на момент написания заметки не отреагировала на инцидент.

В начале лета китайские медиа сообщили о том, что в провинции Чанша сгорел склад со смартфонами Xiaomi. В результате инцидента возник сильный пожар, над местом происшествия наблюдали большое облако из дыма и пепла.