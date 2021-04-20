Смартфон Samsung взорвался в рюкзаке владельца

Телефон Samsung загорелся и взорвался у пользователя из Китая. Об этом сообщает издание GizChina.

Случившийся в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Согласно видеозаписи, мужчина прогуливался с рюкзаком на парковке — как оказалось, в нем лежал смартфон. Внезапно произошел хлопок, из рюкзака стало распространяться пламя и дым. Огонь перекинулся на одежду владельца смартфона, пламя повредило кожу, волосы и ресницы пользователя.

Согласно сообщению очевидцев, причиной возгорания стал смартфон Samsung Galaxy J5 Prime, выпущенный в 2016 году. Вероятнее всего, телефон взорвался из-за поврежденного аккумулятора. Samsung уже отреагировала на инцидент. В компании заявили, что если пострадавший обратится с жалобой, то специалисты Samsung проведут расследование.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Журналисты обратили внимание, что смартфон Samsung Galaxy J5 Prime был выпущен в один год с флагманом Galaxy Note 7. Последний аппарат отличался наличием распространенной проблемы с батареей, из-за которой произошли многочисленные случаи возгорания гаджета. Впоследствии Samsung извинилась перед потребителями и сняла устройство с производства и продажи.

В середине апреля китайские СМИ рассказали о том, что в аэропорту Гонконга загорелась партия смартфонов Vivo. Инцидент произошел во время загрузки телефонов на борт грузового самолета. Огонь был локализован и потушен пожарными, в результате происшествия никто из сотрудников аэропорта и пассажиров не пострадал.