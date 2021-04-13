Партия китайских смартфонов загорелась в самолете

Партия смартфонов марки Vivo стала причиной пожара в аэропорту Гонконга. Об этом сообщает местное издание The Standard.

Китайские смартфоны были расфасованы по трем ящикам на палетах и загорелись при погрузке в самолет. По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в 5:08 по местному времени. Вскоре пламя перекинулось на другой багаж. Специальные службы аэропорта потушили пожар в 5:56. Никто из пассажиров и сотрудников экстренных служб не пострадал.

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Журналисты рассказали, что в ящиках с логотипом компании Vivo находились смартфоны Vivo Y20. Причина возгорания не раскрывается. Телефоны должны были отправиться в Бангкок утренним рейсом RH331 в 6:25, который, несмотря на инцидент, вылетел из Гонконга без задержек. Очевидцы события после ликвидации пожара обнаружили в погрузочной зоне разбросанные и сильно обгоревшие смартфоны.

Рейс в Бангкок должна была выполнять «дочка» авиакомпании Hong Kong Airlines Hong Kong Air Cargo. В компании рассказали, что безопасность перевозимого груза и здоровье пассажиров являются приоритетом, и заявили, что проведут расследование инцидента. Также представители Hong Kong Air Cargo рассказали, что при пожаре пострадала территория аэропорта площадью 24 на 12 метров.

Из-за инцидента авиакомпания запретила перевозить смартфоны в грузовых отсеках самолетов до выяснения обстоятельств произошедшего. Представители Vivo пока никак не прокомментировали случившееся.

Летом 2020 года китайские издания сообщили о том, что перевозивший большую партию смартфонов Apple грузовик перевернулся и загорелся недалеко от Шанхая. В результате происшествия были повреждены порядка 20 тысяч iPhone.