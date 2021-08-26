Сгоревший в самолете телефон Samsung могут снять с продажи

Samsung Galaxy A21 могут снять с продажи из-за возгорания на борту самолета

Samsung рассматривает вопрос снятия с продажи смартфона Galaxy A21. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты рассказали, что Samsung отреагировала на инцидент в аэропорту Сиэтла, когда принадлежавший кому-то из пассажиров смартфон бренда загорелся и вызвал экстренную эвакуацию. В сообщении говорится, что компания озабочена происшествием, так как считает безопасность потребителей своим главным приоритетом. Представители корпорации пообещали провести внутреннее расследование.

Представители Samsung также отметили, что в случае доказательства факта, что возгорание произошло непосредственно из-за конструктивных неполадок телефона, а не по причине внешних обстоятельств, последует реакция. В компании допустили, что могут снять Galaxy A21 с продаж и отозвать все находящиеся на руках пользователей модели.

Samsung Galaxy A21 был представлен летом 2020 года. Ориентированный на широкого потребителя девайс получил 6,5-дюймовый IPS-экран, чип Mediatek Helio P35, аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов.

Последний крупный скандал со сгоревшими смартфонами Samsung произошел в 2016 году. Тогда из-за дефекта флагмана Galaxy Note 7 происходили многочисленные инциденты с перегревом и возгоранием аппарата. В октябре Galaxy Note 7 был снят с продаж.

24 августа экипаж самолета Alaska Airlines рейса 751 произвел экстренную эвакуацию пассажиров в аэропорту Сиэтла из-за задымления на борту. Представители авиакомпании и аэропорта заявили, что причиной возгорания стал смартфон Samsung.