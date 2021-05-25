В Xbox нашли спрятанный 20 лет назад секрет

Разработчик Xbox раскрыл секрет, спрятанный 20 лет назад в оригинальной консоли. Об этом сообщает издание Kotaku.

Чтобы найти скрытое «пасхальное яйцо» (easter egg), нужно воспользоваться выпущенной в 2001 году приставкой Xbox. Секрет спрятан в разделе «Музыка» и появляется после выполнения определенных действий. В частности, пользователь должен вставить компакт-диск с музыкой, запустить копирование и дать новой аудиобиблиотеке конкретное название. После этого необходимо зайти в настройки консоли и открыть пункт «Информация о системе».

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По словам пожелавшего сохранить анонимность бывшего инженера Microsoft, если сделать все правильно, то на экране появится список с именами разработчиков графического интерфейса Xbox. Журналисты не смогли подтвердить наличие секрета, так как в редакции не оказалось оригинальной приставки от Microsoft. Однако частным коллекционерам игровых консолей удалось оценить «пасхальное яйцо».

Авторы заметили, что первая консоль Xbox была выпущена почти два десятилетия назад. Описанный неизвестным разработчиком секрет был спрятан в каждом из примерно 24 миллионов девайсов.

Работавший над созданием оригинальной приставки специалист заявил, что захотел поделиться секретом, так как прошло слишком много времени, но никто из энтузиастов не смог раскрыть его. «Это было так давно, что даже я не сразу смог вспомнить, как вызвать "пасхальное яйцо"! Мне пришлось включить Xbox и попробовать несколько вещей, чтобы убедиться», — признался инженер.

В декабре пользователь Reddit обнаружил, что во время получения достижения в игре PlayStation 5 автоматически сохраняет небольшое видео с экрана. Также консоль записывает эмоции игрока — например, радостное ликование или смех.