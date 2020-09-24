Мужчина разбогател после 12 лет игры в лотерею и раскрыл секрет успеха

Житель американского города Джефферсон-Сити, штат Миссури, сорвал джекпот после 12 лет игры в лотерею и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает UPI.

Дэн Дамф (Dan Dampf) рассказал, что играет в лотерею с 2008 года, используя одну и ту же комбинацию чисел 2-21-27-33-39. 8 сентября он в очередной раз поучаствовал в розыгрыше и выиграл 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Двумя годами ранее Дамф уже становился победителем в лотерее — тогда он разбогател на 19 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Новый денежный приз позволит Дамфу расплатиться по счетам и купить деревообрабатывающее оборудование для его увлечения. «У меня появилось новое хобби, — поделился победитель. — Так что я знаю, чем буду заниматься, когда придет время уйти на пенсию».

Ранее житель канадской провинции Новая Шотландия рассказал, как ему удалось дважды сорвать многомиллионный джекпот. Он считает, что разбогател благодаря привычке.