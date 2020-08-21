Мужчина снова сорвал многомиллионный джекпот и раскрыл секрет успеха

Житель канадской провинции Новая Шотландия Рэймонд Лиллингтон (Raymond Lillington) дважды сорвал многомиллионный джекпот и раскрыл секрет успеха. Его слова приводит местный портал CBC News.

В 2013 году Лиллингтон купил лотерейный билет Lotto 6/49 и выиграл 3,2 миллиона канадских долларов (179,3 миллиона рублей). Несмотря на крупный приз, он продолжил участвовать в розыгрышах, каждый раз выбирая все ту же игру Lotto 6/49. Даже насмешки друзей и родственников не останавливали канадца от регулярной покупки лотерейных билетов.

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Благодаря привычке в среду, 19 августа, Лиллингтон снова разбогател. На этот раз он получил главный приз в 17,4 миллиона канадских долларов (975,1 миллиона рублей). Эти деньги они с женой Гайей планируют потратить на детей и внуков, заграничное путешествие и покупку нового дома.

Кроме того, Лиллингтон намерен помочь местным больницам и магазинам, нуждающимся в финансовой поддержке. Победитель подчеркнул, что он продолжит покупать лотерейные билеты. «Если ты хочешь получить шанс на победу, ты должен купить билет», — убежден канадец.

Ранее сообщалось, что в американском городе Пуэбло, штат Колорадо, мужчина дважды за день выиграл в лотерею и раскрыл секрет успеха. Он удвоил выигрыш благодаря стабильности. Последние 30 лет он неизменно вписывал в лотерейные билеты одну и ту же комбинацию чисел.