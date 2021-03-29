В легендарной Windows нашли секрет спустя 25 лет

Хакер нашел секрет в Windows, на который не обращали внимания более 25 лет. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Специалист под ником Albacore показал спрятанный разработчиками Windows 95 секрет. Согласно опубликованному хакером видео, если запустить на раритетной ОС почтовый клиент Internet Mail, открыть раздел «О программе» и ввести определенный код, то на экране появится список разработчиков софта. По словам блогера, найти «пасхальные яйца» (Easter Eggs), спрятанные создателями ПО секреты, никогда не поздно.

Также специалист рассказал и о другой секретной функции легендарной операционной системы. Если в ОС создать текстовый документ с определенным названием, а в конце переименовать его в «Microsoft Windows 95 Product Team!» («Команда разработчиков Microsoft!»), то на экране появятся титры с именами работавших над Windows программистов.

«"Пасхальные яйца" всегда интересно найти, они позволяют создателям ПО немного отвлечься от напряженного процесса разработки софта и расслабиться», — отметили журналисты. По словам специалистов, хакера Albacore можно считать первооткрывателем «пасхальных яиц», так как до него никто не рассказывал о вышеперечисленных секретах устаревшей ОС.

Windows 95 — графическая ОС Microsoft, представленная в августе 1995 года. Многие новшества интерфейса операционной системы — рабочий стол с иконками, панель задач, меню «Пуск» — использовались и в следующих версиях программы. Поддержка Windows 95 прекращена 31 декабря 2001 года.