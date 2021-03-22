Раскрыты секретные функции Windows

В новой версии Windows появится режим персонализации ОС. Об этом сообщает издание WinCentral.

По словам инсайдеров, в новом апдейте операционной системы под номером 21H2 ожидается внедрение секретных параметров персонализации. Пользователь сможет настроить ОС под себя с учетом потребностей и изменить оформление интерфейса. Главной особенностью Windows называют новую настройку «Использование устройства» (Device usage). Исходя из своих потребностей, пользователь сможет указать, для каких целей он будет использовать ОС — работы, обучения, развлечений, компьютерных игр. На основе настроек Windows будет корректировать свою работу — например, выделять дополнительные ресурсы под видеоигры.

Также в раскрытом сообщении говорилось, что в операционную систему добавят новые функции рабочего стола. Пользователь сможет выбрать динамическую заставку, которая состоит из нескольких изображений, загруженных из интернета. При желании можно будет кликнуть на картинку и узнать о ее авторе, а также о правах на использование изображения. Информация будет предоставлена встроенной поисковой системой Bing.

Кроме того, в 21H2 нашли упоминание новых настроек сенсорной клавиатуры. По словам специалистов, данная опция будет востребована у пользователей ноутбуков с сенсорным экраном и гибридных компьютеров.

Будущее обновление Windows также известно в сети под названием «Солнечная долина» (Sun Valley). Запуск новой версии Windows состоится в октябре-ноябре.

Ранее журналисты изучили бета-версию 21H2 и не нашли в ней упоминаний классического браузера Edge, основанного на движке EdgeHTML. Таким образом, в ОС останется лишь одна встроенная программа для доступа в интернет — Microsoft Edge.