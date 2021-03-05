Microsoft принудительно обновит компьютеры

Microsoft начала принудительно устанавливать актуальное обновление на компьютеры под управлением Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Согласно материалам компании, Microsoft запустила процесс обновления компьютеров до Windows 10 версии 20H2. Апдейты установят поверх большого количества версий операционных систем, срок обслуживания которых приближается к концу. Развертывание обновлений происходит постепенно, процесс управляется с помощью машинного обучения. «Мы увеличиваем количество устройств, которые приближаются к завершению обслуживания для автоматического обновления до Windows 10 версии 20H2», — уточняется в сообщении корпорации.

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Также в компании объяснили, что процесс развертывания обновлений имеет поэтапный характер, чтобы обеспечить «разумный и беспроблемный» переход пользователей на новые версии ОС. Согласно плану Microsoft, в ближайшее время будут обновлены Windows 10 версий 1809, 1909, а также Windows Server версии 1909.

«Microsoft обычно начинает процесс развертывания обновлений на основе машинного обучения за несколько месяцев до даты окончания обслуживания ОС, чтобы обеспечить достаточно времени для беспрепятственного процесса перехода», — объяснил журналистам директор компании по обслуживанию Windows Джон Кейбл (John Cable). Перед обновлением операционная система уведомит пользователя.

Ранее аналитики компании AdDuplex назвали самые популярные на начало 2021 года версии Windows 10. На первом месте оказалось обновление Windows 10 May 2020 Update, или Windows 10 (2004), актуальная версия ОС — Windows 20H2 — расположилась на третьей строчке.