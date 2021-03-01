Названа самая популярная версия Windows

Вышедшую в мае версию Windows 10 назвали самой популярной операционной системой. Об этом сообщается в февральском отчете платформы AdDuplex.

Компания агрегирует данные пяти тысяч приложений из фирменного магазина Microsoft Store. Программы установлены примерно на 80 тысяч компьютеров. Согласно собранной с данных компьютеров информации, самой популярной версией актуальной ОС от Microsoft остается обновление Windows 10 May 2020 Update или Windows 10 (2004).

Крупным майским апдейтом пользуются порядка 41,8 процентов от числа всех владельцев ПК на Windows. На втором месте с долей 28,8 процентов расположен апдейт Windows 10 N19U или Windows 10 (1909). В топ-3 с долей 20 процентов также попало обновление Windows 10 October 2020 Update или Windows 20H2. Данный апдейт вышел в октябре 2020 года и является самым актуальным по состоянию на февраль 2020 года.

Аналитики отметили, что доли старых обновлений Windows 10 постепенно снижаются. Например, специалисты выяснили, что лишь 5,8 процентов потребителей продуктов Microsoft используют вышедший в мае 2019 года апдейт Windows 10 (1903).

В начале года издание Which? на основе опроса выяснило причины популярности Windows 7. Оказалось, что большая часть пользователей — 30 процентов — остается на устаревшей ОС, так как не хочет платить за апдейт.