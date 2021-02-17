Рассекречена новая функция Windows

В ОС от Microsoft будут добавлены виджеты. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Новую функцию заметили в бета-версии встроенного в Windows браузера Edge. Виджет размещается на рабочем столе и работает независимо от материнской программы. В частности, виджет будет работать и отображать определенную информацию даже в том случае, если пользователь закроет Edge. Согласно рассекреченным данным, пользователь сможет настроить виджет под себя таким образом, чтобы тот показывал интересующую его информацию — новости, прогноз погоды, биржевые сводки и прочее.

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Также журналисты нашли в бета-версии браузера стандартный виджет, который показывает новостные заголовки из сервиса Bing MSN. Виджет можно разместить в любом месте рабочего стола, закрепить поверх остальных окон и свернуть его при необходимости.

Также в разрабатываемой версии браузера от Microsoft обнаружили поиск по вкладкам и меню с расширениями. Компания будет тестировать Edge среди небольшой группы пользователей Windows.

Виджеты используются в качестве части интерфейса во многих — преимущественно мобильных — операционных системах. Например, летом 2020 года Apple представила iOS 14 и iPadOS 14, в которых появились виджеты, призванные упростить взаимодействие с ОС.

Ранее сетевые инсайдеры показали, как будет выглядеть обновленное меню «Пуск» в Windows 10. Согласно изображениям, меню получит округлые углы вместо прямых и отделяющий его от панели управления промежуток в несколько пикселей. Версия Sun Valley («Солнечная долина»), в которой появится новое меню, будет доступна для пользователей в середине 2021 года.