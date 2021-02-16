Раскрыт новый дизайн меню «Пуск» в Windows

Microsoft изменит меню «Пуск» в новой версии Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты получили из собственных источников информацию о том, какие изменения ожидают ОС от Microsoft. Инсайдеры рассказали, что программисты компании обновят внешний вид интерфейса, в частности, изменят меню «Пуск». В новой версии операционной системы выпадающее меню будет отделено от панели управления промежутком в несколько пикселей. Таким образом работающие над Windows 10 дизайнеры намерены воссоздать «плавающий эффект» меню.

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Также известно, что углы раскрытого меню будут округлые, а не прямые. По словам журналистов, подобное нововведение соответствует внедряемому в компании дизайн-коду Fluent Design и WinUI. Отмечается, что размер промежутка между меню и панелью управления, а также радиус закругленных углов нельзя будет изменить в настройках.

Авторы отметили, что таким образом дизайн Windows 10 приблизится к внешнему облику разрабатываемой для слабых компьютеров и девайсов с двумя экранами операционной системы Windows 10X. Работа над обновлением Sun Valley («Солнечная долина»), как его называют в компании, будет завершена к июню. Публичный релиз апдейта ожидается в октябре. Помимо «Пуска» будет изменен внешний вид встроенных в ОС приложений — «Почта и календарь», «Будильник и часы» и других.

Ранее инсайдеры сообщили, что крупный редизайн Windows 10 состоится не раньше середины 2021 года. Источники полагают, что с лета новая версия будет доступна для тестирования, полноценное обновление выйдет в октябре или ноябре.