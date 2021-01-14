Microsoft изменит дизайн Windows

Крупный редизайн Windows 10 произойдет не раньше середины 2021 года. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По информации издания, следующее крупное обновление ОС от Microsoft под названием 21H1 с изменением дизайна системы будет готово в июне. В раскрытой документации апдейт также называют Sun Valley («Солнечная долина»), он будет включать в себя полноценный редизайн операционной системы. Журналисты полагают, что с лета новая версия будет доступна для тестирования, полноценное обновление выйдет в октябре или ноябре.

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Авторы издания полагают, что 21H1 будет включать в себя новый дизайн меню «Пуск», Центра управления, панели задач, встроенной программы «Проводник» и прочие нововведения. Часть из описанных новшеств уже была добавлена в различные версии Windows 10.

В октябре 2020 года журналисты обнаружили на сайте Microsoft список вакансий, в описании которых говорится, что членам команды придется работать над «радикальным» визуальным обновлением возможностей Windows. Также на сайте компании уточняется, что от дизайнеров и инженеров требуется создать «восхитительные, безупречные, культовые» решения для будущих версий ОС.

В 2021 году, помимо крупного обновления Windows 10, Microsoft намерена выпустить Windows 10X. Операционная система, предназначенная для компьютеров с двумя экранами, на первом этапе развертывания будет выпущена для слабых ПК. Запланированная на март-июнь 10X базируется на Windows Core OS и предназначена преимущественно для работы в интернете.