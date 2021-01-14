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Microsoft изменит дизайн Windows

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Фото: Globallookpress.com

Крупный редизайн Windows 10 произойдет не раньше середины 2021 года. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По информации издания, следующее крупное обновление ОС от Microsoft под названием 21H1 с изменением дизайна системы будет готово в июне. В раскрытой документации апдейт также называют Sun Valley («Солнечная долина»), он будет включать в себя полноценный редизайн операционной системы. Журналисты полагают, что с лета новая версия будет доступна для тестирования, полноценное обновление выйдет в октябре или ноябре.

Авторы издания полагают, что 21H1 будет включать в себя новый дизайн меню «Пуск», Центра управления, панели задач, встроенной программы «Проводник» и прочие нововведения. Часть из описанных новшеств уже была добавлена в различные версии Windows 10.

В октябре 2020 года журналисты обнаружили на сайте Microsoft список вакансий, в описании которых говорится, что членам команды придется работать над «радикальным» визуальным обновлением возможностей Windows. Также на сайте компании уточняется, что от дизайнеров и инженеров требуется создать «восхитительные, безупречные, культовые» решения для будущих версий ОС.

В 2021 году, помимо крупного обновления Windows 10, Microsoft намерена выпустить Windows 10X. Операционная система, предназначенная для компьютеров с двумя экранами, на первом этапе развертывания будет выпущена для слабых ПК. Запланированная на март-июнь 10X базируется на Windows Core OS и предназначена преимущественно для работы в интернете.

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