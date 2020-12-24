Представлен новый «Проводник» для Windows

Microsoft показала новый «Проводник», который будет доступен в Windows 10X. Об этом сообщает Windows Latest.

Обновленная программа для просмотра файлов в ОС от Microsoft будет представлена в Windows 10X, которая выйдет в 2021 году. Новая версия «Проводника» (File Explorer) представляет из себя классическое приложение для доступа к локальным файлам с интеграцией в облачное хранилище OneDrive. Таким образом, пользователь сможет работать с документами, находящимися на серверах Microsoft.

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В отличие от классического «Проводника», новая программа лишена некоторых расширенных функций, вроде раздела «Этот компьютер». Также в программе ликивидирован интерфейс сетевых подключений и настройки. Все параметры операционной системы будут доступны в соответствующем разделе в меню. По словам журналистов, программисты Microsoft решили сделать акцент на том, что «Проводник» в частности и Windows 10X в целом ориентированы на использование с интернетом.

«Проводник» — приложение, которое с помощью графического интерфейса реализует доступ к файлам в операционной системе Microsoft Windows. Файловый менеджер появился в 1995 году, вместе с выходом ОС Windows 95.

Релиз Windows 10X состоится в 2021 году. В первую очередь компания выпустит ОС для слабых устройств с одним экраном, в этой связи операционная система будет доступна на новых ноутбуках «из коробки». Затем Microsoft выпустит операционную систему с поддержкой нескольких рабочих столов. Ранее сообщалось, что готовая версия Windows 10X для компьютеров с двумя экранами будет представлена до конца 2020 года, но релиз ОС перенесли.