Раскрыта специальная версия Windows для слабых компьютеров

В 2021 году Microsoft выпустит специальную версию Windows для бюджетных компьютеров. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты выяснили, что операционная система для ПК с двумя экранами — Windows 10X — будет иметь особую версию, рассчитанную на слабые компьютеры. Данная система разрабатывалась под названием Windows Lite, но в итоге менеджеры корпорации решили отказаться от него. ОС основана на Windows Core OS, она отличается от других операционных систем Microsoft отсутствием меню «Пуск». Вместо этого панель быстрого запуска приложений и сервисов будет находиться по центру рабочего стола.

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Также новая ОС имеет более яркое и контрастное оформление интерфейса и некоторые отличия в плане дизайна. Windows 10X оптимизирована под устройства, имеющие до четырех гигабайт оперативной памяти. Сообщается, что в будущем операционная система будет поддерживать компьютеры с большей емкостью ОЗУ. Вероятно, также она получит поддержку универсальных драйверов Windows.

Первые версии облегченной ОС появятся весной 2021 года и будут иметь поддержку только одного экрана. Затем Microsoft выпустит операционную систему с поддержкой нескольких рабочих столов. Сообщается, что Windows 10X будет загружаться «из коробки» на компьютеры партнеров Microsoft, то есть установить систему легально на другие ПК не получится.

В октябре в сети появилась информация, что операционная система Microsoft для устройств с двумя экранами появится весной 2021 года. Сперва ОС будет рассчитана на компьютеры с одним дисплеем, выход полноценной версии для ПК с несколькими экранами произойдет не раньше 2022 года. Релиз Windows 10X ожидался в конце года, но летом стало известно о задержке.