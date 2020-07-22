Новую версию Windows 10 задержали

Релиз предназначенной для устройств с двумя дисплеями Windows 10X оказался сорван. Задержка связана с доработками системы и пандемией коронавируса, сообщает издание ZDNet.

По информации издания, операционная система будет выпущена не ранее 2021 года. При этом компания сперва планирует представить программное обеспечение для классических компьютеров с одним экраном, для образовательного сегмента и бизнес-партнеров. Ожидается, что версия Windows 10X для девайсов с двумя экранами, вроде Surface Neo, появится не раньше 2022 года.

Журналисты связывают задержку новой версии ОС с проблемами в разработке системы и факторами, вызванными пандемией коронавируса. В частности, появилась информация, что в 10X имеются проблемы с запуском нативных приложений Win32 и других встроенных в систему программ.

Ранее сообщалось, что финальная версия Windows 10X для устройств с двумя экранами будет представлена до конца 2020 года. Предварительная версия ОС для разработчиков была анонсирована в феврале. Microsoft обещала поддержку концепции двух и более экранов, на которых можно будет развернуть независимые друг от друга приложения.