Microsoft отменила «коронавирусный» порядок обновлений Windows

Microsoft возобновила прежний порядок обновлений для Windows. Полноценные системные апдейты начнут появляться для ОС в конце июля, говорится в сообщении на сайте компании.

Инженеры корпорации подтвердили, что не связанные с аспектами безопасности обновления начнут поставляться для Windows 10, Windows Server 1809 и более новых версий в конце июля. Апдейты будут разворачиваться на третьей неделе месяца, чтобы упростить работу для потребителей и специалистов компаний. Ранее их выпуск был отменен из-за пандемии коронавируса.

Microsoft уточнила, что первые обновления будут включать десятки патчей, исправляющих критические или незначительные ошибки системы. Первый полноценный пакет обновлений будет доступен с 24 июля.

В конце марта компания прекратила выпуск необязательных регулярных апдейтов для Windows. Решение объяснили желанием предотвратить появление багов и ошибок на период карантинных мер и разгрузить сотрудников службы поддержки. При этом Microsoft подчеркнула, что касающиеся вопросов безопасности апдейты будут разворачиваться в обычном порядке.