Исправляющее ошибки обновление Windows сломало систему

Пользователи Windows 10 пожаловались на актуальное обновление системы. В некоторых случаях системный апдейт приводил к падению производительности и «синему экрану смерти», сообщает Windows Latest.

Обладатели копий операционной системы заметили, что проблемы в работе ОС возникли после установки обновления KB4541335. В описании апдейта, вышедшего 24 марта, было указано, что оно исправит некоторые ошибки и сбои, замеченные в предыдущих версиях Windows. Некоторые пользователи рассказали, что обновление сломало систему, в частности привело к повышенной нагрузке процессора в играх, вылетам программ и появлению «синих экранов смерти» при воспроизведении видео на YouTube.

Журналисты уточнили, что KB4541335 является опциональным апдейтом, то есть устанавливается вручную. По этой причине считается, что проблемы затронули относительно небольшую часть пользователей, и Microsoft еще не отреагировала на сложившуюся ситуацию. Установившим обновление пользователям посоветовали удалить его через настройки системы.

В конце марта Microsoft заявила, что прекратит выпуск необязательных обновлений на время пандемии коронавируса. Компания объяснила это решение желанием избежать появления новых багов, чтобы не тратить на их устранение время специалистов в период карантинных мер. При этом выпуск обновлений безопасности для Windows станет приоритетным.

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