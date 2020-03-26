Windows оставят без обновлений

Microsoft прекратит выпуск некоторых обновлений для Windows с мая. Речь идет о необязательных регулярных апдейтах, говорится в заявлении на сайте компании.

Компания намерена временно оставить пользователей без системных апдейтов, выпускаемых регулярно в третью и четвертую недели каждого месяца (обновления C и D). Это объясняется желанием предотвратить появление багов и системных ошибок и не тратить времени на их исправление в период карантинных мер. В сообщении компании говорится, что специалисты приняли такие меры, оценив ситуацию в области общественного здравоохранения.

При этом выпуск обновлений безопасности станет приоритетным: «Не будет никаких изменений в графике выхода обновлений безопасности (категория B), поставляемых в каждую вторую неделю месяца». Как правило, обновления категории C и D касаются необязательных исправлений системы. Подобные апдейты не устанавливаются автоматически.

Ранее Microsoft признала наличие критических уязвимостей для всех актуальных версий Windows, с помощью которых можно взломать ОС. Обнаруженная специалистами ошибка связана с обработкой шрифтов при открытии текстовых документов. Журналисты полагают, что компания выпустит патч безопасности 14 апреля.

В конце марта пользователи Windows обратиливнимание на проблемы, связанные с работой встроенного антивируса. Программа либо нетипично быстро справлялась с проверкой компьютера на предмет зловредных файлов, либо сообщала об ошибке.

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