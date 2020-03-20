Microsoft показала новый дизайн Windows

Видео: panospanay / Instagram

Microsoft продемонстрировала обновленный дизайн Windows. Новый внешний вид операционной системы показан на видео, который опубликовал в Instagram директор по продукту Windows Панос Панай (Panos Panay).

Тизер приурочен к первому миллиардному пользователю ОС. В ролике изображено, как выглядела операционная система раньше и как менялся ее дизайн. В частности, компания показала новые иконки встроенных в систему приложений и обновленную кнопку «Пуск». Дизайнеры Microsoft переделали интерфейс программы «Проводник» и изменили контекстное меню.

The Verge отметило, что тизер появился за несколько дней до онлайн-презентации Microsoft, которая состоится 30 марта. По информации издания, на мероприятии компании расскажет о планах на Windows и покажет новый тип подписки на сервис Microsoft 365.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что Microsoft намерена обновить дизайн Windows. Компания собирается изменить кнопку «Пуск» и убрать плиточный дизайн, добавленный в 2012 году. Вместо «плиток» дизайнеры планируют добавить список приложений, запускаемых пользователем чаще всего, и другие элементы системы.

В декабре Microsoft представила новую дизайн-концепцию своей операционной системы, в рамках которой обновила иконки встроенных приложений. Компания продолжила принятую ею в 2017 году концепцию Fluent Design, согласно которой визуальные элементы программ имеют объемную, а не плоскую форму. Журналисты подчеркнули, что это первое масштабное визуальное обновление операционной системы с момента выхода Windows 10 в 2015 году.

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