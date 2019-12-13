Microsoft показала новый дизайн Windows

Компания Microsoft представила новую дизайн-концепцию Windows. В ряде новых логотипов пользователи соцсетей нашли обновленную эмблему операционной системы, передает Mspoweruser.

В презентации от Microsoft Design представлены несколько десятков обновленных логотипов сервисов Microsoft — Word, Excel, Power Point и прочих. Дизайнеры перерисовали логотипы, продолжая принятую в 2017 году концепцию Fluent Design. Согласно этой концепции, логотипы имеют объемную, а не плоскую форму, как в предыдущих версиях Windows.

Компания не делала акцент на логотипе самой операционной системы, но внимательные пользователи разглядели его на одном из слайдов. Судя по изображению, разделяющий сегменты флага белый крест теперь находится под небольшим углом. Все сектора логотипа имеют градиентный окрас. Эксперты отметили, что это первое обновление логотипа ОС с момента выхода Windows 10 в 2015 году.

В Microsoft уточнили, что перед дизайнерами стояла задача освежить вид графических элементов, но сохранить преемственность. По словам компании, благодаря градиентной окраске логотипы смотрятся более динамичными.

Microsoft не сообщила, когда новый дизайн появится на ОС. Эксперты полагают, что обновленные логотипы можно будет увидеть в новой операционке Windows 10X во второй половине 2020 года.

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