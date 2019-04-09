Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»

Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение». На страницу сайта поддержки компании с этой информацией обратили внимание журналисты The Verge.

В обновлении операционной системы под номером 1809 (вышло в октябре 2018 года) появилась функция «быстрое удаление», которая предотвращает повреждение флешек и внешних жестких дисков при внезапном извлечении устройства. Эта функция работает по умолчанию на всех компьютерах, получивших обновление.

Отмечается, что нечто подобное работало еще во времена Windows 7, и носители всегда были защищены. Однако кнопка «безопасное извлечение» до сих пор находится в трее, а Microsoft продолжает информировать о необходимости этого действия перед извлечением флешек.

В январе компания вновь запустила автоматическое обновление Windows 10 October 2018 Update для всех пользователей. Ранее программу распространения апдейта прервали из-за возникших проблем, вроде удаления всех файлов из папки «Документы».

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