Microsoft снова заставила пользователей обновить Windows 10

Компания Microsoft начала автоматическое обновление Windows 10 October 2018 Update для всех пользователей спустя три месяца после его выхода. Об этом пишет Ars Technica.

Изначально обновление вызывало ряд проблем у пользователей, включая удаление файлов в системе. После жалоб компания прекратила распространение новой версии ОС и спустя месяц исправила ошибки. После этого October 2018 Update было доступно лишь продвинутым пользователям, которые вручную устанавливали обновление. В результате у новой версии системы было очень слабое распространение и Microsoft запустили автоматическое развертывание.

Теперь обновление будет устанавливаться на все совместимые компьютеры, которые были отобраны специальным алгоритмом Microsoft. На первом этапе его получат лишь пользователи тех компьютеров, конфигурация которых точно совместима с обновлением, а затем его будут получать все больше других юзеров.

Windows 10 October 2018 Update вышло 2 октября 2018 года. После установки обновления пользователи начали жаловаться на удаление файлов из папки «Мои Документы». Так, один из них потерял 220 гигабайт файлов, которые собирал на протяжении 23 лет. Кроме этого, после обновления наблюдались проблемы совместимости с процессорами Intel поколения Skylake и новее. Это приводит к росту нагрузки на чип, а в случае с ноутбуками значительно уменьшает время автономной работы.

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