Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Компания Microsoft объявила о выпуске нового браузера Edge. Программа для веб-серфинга будет принудительно установлена на компьютеры пользователей, сообщает Windows Latest.

Созданный на базе Chromium браузер будет доступен с обновлением Windows 10, которое выйдет 15 января 2020 года. Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый. Microsoft заявила, что только системные администраторы организаций и обладатели бизнес-версий смогут приостановить принудительную замену браузера.

В документации Microsoft говорится, что обновленный на базе Chromium браузер будет поддерживать сторонние расширения, созданные для Google Chrome. Классический Edge имел ограниченное количество расширений из-за строгой политики Microsoft по вопросам безопасности.

Эксперты заметили, что вместе с январским апдейтом разработчики будут постепенно внедрять новый дизайн для Windows, который корпорация представила на прошлой неделе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!