Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Названа новая дата переговоров России и Украины по газу
Партия Зеленского решила вывести своих избирателей на улицы
Женщина осталась без жениха на свадьбе и вышла замуж за саму себя
Скандал из-за временного ухода Загитовой оценили в США
Россиянам рассказали о правильном питании зимой
Странные действия пассажира в самолете вызвали отвращение у пользователей сети
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Названа возможная зона нового военного конфликта
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Новости партнеров

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Microsoft объявила о выпуске нового браузера Edge. Программа для веб-серфинга будет принудительно установлена на компьютеры пользователей, сообщает Windows Latest.

Созданный на базе Chromium браузер будет доступен с обновлением Windows 10, которое выйдет 15 января 2020 года. Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый. Microsoft заявила, что только системные администраторы организаций и обладатели бизнес-версий смогут приостановить принудительную замену браузера.

В документации Microsoft говорится, что обновленный на базе Chromium браузер будет поддерживать сторонние расширения, созданные для Google Chrome. Классический Edge имел ограниченное количество расширений из-за строгой политики Microsoft по вопросам безопасности.

Эксперты заметили, что вместе с январским апдейтом разработчики будут постепенно внедрять новый дизайн для Windows, который корпорация представила на прошлой неделе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
New Microsoft Edge to rollout via Windows Update on Windows 10
Обновление Windows привело к бесконечной ошибке у пользователей
Известный вирус-вымогатель оказался опаснее
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 декабря
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)

Секс, радиация, рок-н-ролл

Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
17:40Сегодня

Россия испытала «Деривацию»

16:32Сегодня

Российский «Фрегат» для Европы снова оказался неисправен

15:09Сегодня

Назван смартфон с лучшей камерой

Наука и техника00:00 6 декабря

Тяжелый случай

США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
13:25Сегодня

Развеян самый популярный миф о Древнем Египте

12:07Сегодня

Раскрыта тайна исчезновения воды на Марсе

10:38Сегодня

В центре Млечного Пути произошел неизвестный взрыв

Наука и техника00:06 8 декабря

Азиатский богатырь

На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
09:19Сегодня

Обновление Google Chrome уничтожило данные пользователей

06:44Сегодня

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

06:28Сегодня

Названа польза острого перца для продления жизни

Россия
В России члены избиркома раскаялись за подтасовки на странице газеты с судоку
«Ватники никуда не делись»
«Катафалк», «Я/Мы» и «нулевая зарплата»: как россияне описывали свою жизнь в 2019 году
В Госдуме рассказали об утренних поцелуях
«Ноги стали ломаться. Мне запретили даже стоять»
Дашу спасет срочная операция на позвоночнике. Ей нужна ваша помощь!
За смерть в подъезде не дождавшегося жилья россиянина ответит губернатор
«Эмоции зашкаливают!»
 
Подозреваемого в убийстве водителя российского депутата лишили мандата
Все материалы
Мир
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Названа возможная зона нового военного конфликта
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Эрдоган и Путин поговорили второй раз за неделю
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Партия Зеленского решила вывести своих избирателей на улицы
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Протестующие у Верховной Рады заявили о лезущих во власть евреях
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
Названо число пострадавших на протестах в Киеве полицейских
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Скандальный украинский депутат оказался бывшим пациентом психбольницы
Все материалы
Экономика
Названа новая дата переговоров России и Украины по газу
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Названы самые богатые иллюзионисты
Копейка рубль бережет
Как ФЦК помогает бизнесу экономить миллионы и заботиться о людях
Украина рассказала о «последней помощи»
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»
Илья СимонияНепрощенный
Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина
Все материалы
Наука и техника
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Россия испытала «Деривацию»
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Российский «Фрегат» для Европы снова оказался неисправен
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Назван смартфон с лучшей камерой
Все материалы
Спорт
Скандал из-за временного ухода Загитовой оценили в США
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Назван лучший гол 17-го тура АПЛ
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
Четырехкратный олимпийский чемпион ответил выступившим против Тарасовой фанатам
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Netflix разозлил зрителей рождественским фильмом про гомосексуального Иисуса
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих детей
Прощелкать протест
 
Актриса объяснила свой уход из Disney в порно более высокими заработками
«Я подумал, что это какая-то ошибка»
Что заставляет детей подавать в суд на своих родителей?
Пригожин отреагировал на слова о «жалком» концерте пережившего инсульт Носкова
Все материалы
Интернет и СМИ
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Школьница из Москвы насмерть разбилась при попытке записать вирусное видео
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с личными данными миллиона россиян
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
Все материалы
Ценности
Миллион рублей случайно свалился с крыши машины и попал к российскому пенсионеру
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Названа любимая еда россиян на корпоративах
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Названа вышедшая из моды популярная одежда
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Девушка час боролась со снятием маски для лица и разрыдалась от боли
Все материалы
Путешествия
Странные действия пассажира в самолете вызвали отвращение у пользователей сети
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Мужчина смутил дочь надписями на табличках в аэропорту и прослыл лучшим отцом
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Пассажир бизнес-класса уступил место пенсионерке из эконома и исполнил ее мечту
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Москвичам посулили пятилетний шенген
Все материалы
Из жизни
Водитель распылил в машине освежитель воздуха и устроил взрыв
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Из канализации извлекли огромные сгустки жира весом десятки тонн
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
12-летний мальчик с собакой спасся от пожара на пикапе брата
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Женщина завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей
Все материалы
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Тест-драйв Changan CS35Plus
Еще один китайский кроссовер проверяет живучесть наших стереотипов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
АвтоВАЗ оснастил Lada 4x4 боковой подушкой безопасности
Новая Kia Optima получила полный привод
Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности
Все материалы
Дом
В России захотели запретить курение в коммуналках
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
В России ужесточат выдачу ипотеки
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
В Москве подсчитали число приезжих
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы