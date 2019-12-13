Обновление Windows привело к бесконечной ошибке у пользователей

На компьютеры многих пользователей Windows пришло обновление, которое они не должны были получать. Апдейт стал причиной системного сбоя, передает Windowslatest.

Компания разослала обновление Windows 10 Autopilot update KB4532441 для бизнес-пользователей, однако его получили и обладатели обычных копий ОС. Пользователи пожаловались, что система не может установить обновление и выдает бесконечную ошибку. Компания признала, что апдейт появился на компьютерах пользователей случайно, и принесла извинения.

Microsoft заявила, что удалила неправильное ПО и разослала обладателям копий Windows исправляющие проблему патчи. В заявлении говорится, что ошибочное обновление не повлияет на безопасность системы.

Эксперты заметили, что Microsoft повторила свою ошибку двухмесячной давности. В октябре корпорация отправила обладателям домашней версии Windows 10 обновление Autopilot, предназначенное для специфического оборудования корпоративных пользователей.

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