Рассекречен новый дизайн Windows

Microsoft представит обновленный дизайн Windows 10 в 2021 году. Об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на источники в компании.

По словам инсайдеров, в 2021 году Microsoft запланировала глобальное обновление ОС, в рамках которого будет значительно переработан визуальный интерфейс системы. В частности, инженеры и дизайнеры компании намерены переделать визуальный облик меню «Пуск», «Центра действий и уведомлений» и встроенной программы «Проводник». Помимо обновленного дизайна, элементы Windows 10 должны получить новые функции.

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В рассекреченной переписке проект фигурирует под названием Sun Valley. В его описании говорится, что целью команды Windows является модернизация и «оживление» рабочего стола Windows, чтобы тот соответствовал современным платформам. Авторы материала подчеркивают, что ОС от Microsoft хотя и получила некоторое обновление визуальных элементов, но крупного редизайна не было уже довольно долго.

Судя по внутренней документации, новая версия ОС должна перенять некоторые особенности Windows 10X, но с адаптацией под компьютеры с одним дисплеем. В описании проекта Sun Valley упоминаются улучшенная анимация, расширенная поддержка ночного режима, новая концепция отображения окон приложений.

В октябре появилось обновление Windows, которое меняло внешний облик меню «Пуск» и удаляло устаревший браузер Internet Explorer. Летом Microsoft официально представила новый дизайн своей операционной системы — с обновленной анимацией графических плиток, полупрозрачной подложкой окон приложений, автоматическим переключением между дневным и ночным режимами.