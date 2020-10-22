В Windows появилось новое меню «Пуск»

В ОС Windows добавили обновленное меню «Пуск» и браузер Edge. Об этом сообщается на странице поддержки пользователей на сайте Microsoft.

В актуальном обновлении меню «Пуск» избавили от ярких анимаций при наведении курсора на элементы интерфейса. Также плитки, на которых находятся ярлыки для быстрого запуска приложений и сервисов, получили полупрозрачную подложку. По словам представителей компании, это сделано с целью упрощения считывания информации на экране. В новом апдейте элементы «Пуска» будут адаптироваться под время суток и дневную / ночную темы.

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В «Параметрах» также появилась настройка отображения частоты картинки, ее можно изменить под конкретный монитор. «Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное движение визуальных элементов», — сообщается на странице поддержки. В новую Windows добавили измененные уведомления, которые стали более заметны. Пользователь сможет прочесть их или закрыть. Панель уведомлений теперь будет адаптироваться в зависимости от сценария использования — например, офисной работы или гейминга.

Инженеры Microsoft также добавили в операционную систему актуальную версию браузера Edge, который пришел на смену устаревшему Internet Explorer. «Рекомендуем его попробовать, поскольку мы создали лучший и более производительный браузер», — уточнили представители компании. С помощью привычной комбинации клавиш Alt+Tab пользователь сможет переключаться не только между приложениями, но и вкладками интернет-обозревателя.

Актуальное обновление Windows 10 October 2020 Update было выпущено 20 октября. В ближайшее время оно будет доступно всем пользователям Windows, проверить его наличие можно в Центре обновлений.

В июле представители Microsoft рассказали, что новое меню «Пуск» и браузер Edge появятся в системном апдейте, выход которого запланирован на октябрь-ноябрь. Бета-версии Windows вышла летом, она была доступна для разработчиков.