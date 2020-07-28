Раскрыты сроки появления нового меню «Пуск» в Windows — обновленное меню появится раньше ожидаемого срока. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Отмечается, что новый дизайн операционной системы от Microsoft стал доступен в бета-версии ОС для разработчиков. Экспериментальная сборка получила название Windows 10 20H2 Build 19042.421.

В сообщении издания также раскрываются некоторые недоступные до этого функции операционной системы. В частности, тестовая сборка Windows получила новую версию браузера Edge, в котором можно переключать вкладки со страницами комбинацией клавиш Alt+Tab.

Глобальное обновление для операционной системы будет доступно пользователям в октябре или ноябре нынешнего года. Уточняется, что это произойдет в случае, если Microsoft не откажется от привычного графика развертывания системных апдейтов.

Новый дизайн ОС от Microsoft был представлен в начале июля. В частности, компания отказалась от «живых» иконок и упразднила появление ярких анимаций в меню «Пуск». Кроме того, меню получило полупрозрачную подложку для размещения пиктограмм приложений.