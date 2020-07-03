Microsoft показала новый дизайн Windows

Новая версия Windows 10 получила обновленные иконки приложений, меню «Пуск» и уведомления. Об этом Microsoft сообщила в своем блоге.

Новый дизайн операционной системы отличается наличием плиток с иконками приложений с единым дизайном. В частности, все элементы меню «Пуск» имеют подложку единого цвета, изменились пиктограммы некоторых встроенных программ. Компания показала, что в новой версии Windows отказалась от «живых» иконок и упразднила появление ярких анимаций при наведении курсора.

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Также Microsoft добавила возможность переключения с помощью кнопок Alt + Tab не только между окнами программ, но и между вкладками браузера Edge. Эту опцию можно активировать в настройках ОС. Кроме того, в операционной системе появилась адаптивная панель задач, которая автоматически подстраивается под пользователей смартфонов Android и приставок Xbox, предлагая им ярлыки для быстрого доступа к устройствам.

Компания также обновила систему уведомлений, в которых теперь будут отображаться логотип приложения и кнопка, по нажатию на которую его можно закрыть. Microsoft рассказала о новом графическом режиме в нативном приложении калькулятора, улучшениях в работе с планшетами и исправлении нескольких критических ошибок системы.

Ранее Microsoft рассказала, что новый дизайн Windows 10 получит адаптивные плитки и полупрозрачный фон. Компания обратила внимание на то, что с помощью обновленного интерфейса пытается поддержать движение ЛГБТ. Microsoft не уточнила, когда свежий дизайн будет доступен широкому кругу пользователей.

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