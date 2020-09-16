В Windows 10 появился неудаляемый браузер

Microsoft начала принудительно устанавливать браузер Edge на все компьютеры под управлением Windows. Об этом сообщает издание HotHardware со ссылкой на материалы компании.

При получении обновления под номером KB4576754 на компьютер пользователя в принудительном порядке устанавливается новая версия браузера Microsoft Edge. Журналисты обратили внимание, что отменить установку Edge невозможно — программа появляется в меню «Пуск» и на рабочем столе. При этом апдейт удаляет знакомый пользователям Windows браузер Internet Explorer, перенося все его закладки и прочую информацию в Edge. В сообщении говорится, что браузер принудительно устанавливается для операционных систем версий 2004, 1909, 1903 и 1809.

По словам журналистов, не всем пользователям понравилось появление новой программы. В частности, обладателей лицензионных копий ОС не устраивает, что новое приложение является встроенным в систему и его невозможно удалить. Единственный способ отказаться от развертывания браузера на компьютере состоит в отключении автоматическего обновления Windows 10.

В начале сентября Microsoft объяснила, почему из операционной системы невозможно удалить браузер Edge и программу My Phone. По словам инженеров компании, встроенные приложения входят в экосистему Windows, поэтому их деинсталляция может нарушить целостность ОС. Ранее Microsoft объявила, что поддержка Internet Explorer 11 закончится в августе 2021 года.