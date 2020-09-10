Microsoft объяснила необходимость собственного браузера

Программисты Microsoft объяснили, почему некоторые приложения Windows невозможно удалить. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.

Специалисты техподдержки заявили, что проблема неудаляемых программ сложнее, чем кажется на первый взгляд. Встроенные приложения входят в экосистему Windows и взаимодействуют друг с другом, поэтому деинсталляция некоторых компонентов может нарушить целостность экосистемы. В частности, программисты заметили, что неудаляемые браузер Edge и программа My Phone (в русской версии «Ваш телефон») глубоко интегрированы в Windows.

«Поскольку Windows поддерживает базирующиеся на веб-платформе приложения, наш собственный браузер является необходимым компонентом ОС и не может быть удален», — говорится в заявлении Microsoft. Например, браузер Edge используется для открытия ссылок в установленных приложениях.

По словам журналистов, не все встроенные в Windows приложения имеют неприкосновенность. В частности, относительно недавно пользователи получили возможность удалить графический редактор Paint и текстовый редактор Notepad.

В конце августа Microsoft заявила об окончании поддержки браузера Internet Explorer 11. Программа для навигации в интернете будет признана устаревшей в августе 2021 года. В компании заявили, что браузер не отвечает современным запросам, также у него есть альтернатива в виде Microsoft Edge.