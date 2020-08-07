Android-приложения заработали на Windows

В Windows появилась нативная поддержка приложений со смартфонов. На данный момент с ОС могут работать лишь девайсы Samsung, сообщает издание Android Police.

Сервис Your Phone Apps (в русской версии «Ваш телефон») стал доступен в рамках бета версии Windows 10 под номером 20185. С помощью функции пользователь может подключить свой смартфон к компьютеру на Windows и запустить на ПК установленные на телефоне приложения. Девайс подключается к персональному компьютеру беспроводным способом по Wi-Fi.

В приложении «Ваш телефон» можно закрепить до шести программ с устройства для быстрого запуска из меню «Пуск». Microsoft заметила, что не все приложения могут корректно работать на компьютере, также в некоторых программах нельзя будет использовать для управления мышь и клавиатуру. Мобильные приложения будут открываться в новом окне.

В настоящий момент новый сервис доступен лишь в бета-версии Windows и только на смартфонах Samsung. Об этом представитель компании заявил на презентации Galaxy Unpacked, которая состоялась 5 августа. Конкретно в ближайшее время после запуска сервиса он будет работать только с устройством Galaxy Note20.

Microsoft пообещала, что в будущем в программе появится поддержка одновременного запуска нескольких приложений. Сервис «Ваш телефон» должен быть доступен всем пользователям операционной системы Windows в ноябре.